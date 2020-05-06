قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، إن الصين ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، بما لا يدع أي مجال للشك.
وأضاف «أعتقد أنهم (السلطات الصينية) ارتكبوا خطأ فظيعا، ولم يرغبوا في الاعتراف به»، لافتا إلى أن بكين ضللت منظمة الصحة العالمية التي علق الرئيس الأمريكي تمويلها لاحقا.
ولفت ترامب إلى أن منظمة الصحة العالمية «تدور في فلك الصين ولا تعارضها في أي شيء»، مضيفا أنه قرر تعليق تمويل المنظمة التي تمنحها الولايات المتحدة 450 مليون دولار سنويا، بينما تمولها الصين بـ38 مليون دولار فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: الصين ارتكبت خطأ فظيعا ترفض الاعتراف به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.