الرئيس الأمريكي: الصين ارتكبت خطأ فظيعا ترفض الاعتراف به

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم ترامب خلال رد الأطباء عليه في المؤتمر "رويترز" - صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، إن الصين ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، بما لا يدع أي مجال للشك.

وأضاف «أعتقد أنهم (السلطات الصينية) ارتكبوا خطأ فظيعا، ولم يرغبوا في الاعتراف به»، لافتا إلى أن بكين ضللت منظمة الصحة العالمية التي علق الرئيس الأمريكي تمويلها لاحقا.

ولفت ترامب إلى أن منظمة الصحة العالمية «تدور في فلك الصين ولا تعارضها في أي شيء»، مضيفا أنه قرر تعليق تمويل المنظمة التي تمنحها الولايات المتحدة 450 مليون دولار سنويا، بينما تمولها الصين بـ38 مليون دولار فقط.