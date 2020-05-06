اتهم بإيداء حيوان بدون مبرر.. تأجيل محاكمة المقيم الفرنسي دهس قطيع غنم

قررت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة المقيم الفرنسي، الذي دهس قطيع غنم، كان يرعاها طفل، في شاطئ الصنوبر بالمنصورية، إلى غاية الاثنين المقبل.

وقررت المحكمة، أيضا، متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي في مدينة بنسليمان.

وقال منتصر بوعبيد، عضو هيأة دفاع الضحية، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المتهم اعترف بتهديده بقتل الطفل، ودهس قطيع الغنم.

Advertisements

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم، أمس، في حالة اعتقال، بموجب الفصل 603 من القانون الجنائي(إيداء حيوان بدون مبرر)، وإحالته طبقا للقانون على المحاكمة في اليوم نفسه.



وظهر في بداية الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، الطفل صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، قبل أن تدخل في غفلة منه إلى أرض مقيم فرنسي في المنطقة.

وأدى السلوك الوحشي للمواطن الفرنسي إلى مقتل كل الأغنام، إذ ظهرت جثتاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.

