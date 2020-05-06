حصيلة أسبوع من التقاضي عن بعد.. محاكمة 4 آلاف معتقل متهم في 3616 قضية

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج الأسبوع الأول لانطلاق عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة، والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي 27 أبريل 2020، لتجاوز الظروف الصعبة المرتبطة بالازمة الصحية التي تعيشها البلاد.

وسجل المجلس خلال هذه الفترة، عقد ما مجموعه (240) جلسة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها ( 3613) قضية بمعدل يومي وصل إلى ( 903) قضية.

وقد استفاد من هذه المحاكمات عن بعد خلال هذا الأسبوع الأول (4005) معتقلا بمعدل يومي وصل إلى (1001) معتقل ، وبتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في (1222) قضية بمعدل وصل الى 306 قضية يوميا.

وقال المجلس في بلاغ له إن الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة، وتمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية أو الإستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم.

وكانت وزارة العدل بتنسيق بين والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، قد قررت في 16 مارس الماضي تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، ضمن التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي و انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19)، قبل أن يتقرر استئناف العمل بالتقاضي عن بعد، لتفادي تراكم الملفات.