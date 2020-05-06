طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بكل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل من الضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، فضلا عن تمركز بعض السحب الركامية فوق الاطلس المتوسط. وسيبقى الطقس عموما مستقرا مع مرور سحب عليا فوق المملكة. ويرتقب أيضا هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي أحيانا من الغرب بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بالاقليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالسهول الوسطى، وستكون معتدلة القوة غربية أو شمالية بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بأقصى جنوب وجنوب شرق البلاد ، وما بين 14 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

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وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 24 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 28 و 35 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بأقصى جنوب و جنوب شرق المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل. ب/ ه ن