الصحة الإسرائيليّة: لا وفيات جديدة بكورونا والمتعافين ضعفيّ المصابين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل أعداد ضحايا وإصابات كورونا في البلاد، انكماشها لتكاد تنعدم، نسبة لما كانت تشير إليه الدوال في الأسبوعين الماضيين، إذ نلحظ أن عدد الإصابات المُسجّلة حديثًا منذ مساء أمس الثلاثاء لغاية الآن هي فقط 25 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5549 إصابة.

ووفقًا للمعطيات التي أوردتها الوزارة في حصيلتها الصباحية اليومية حول مُستجدات فيروس كورونا، فإن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ انتشار الوباء بلغ 16314 حالة، في حين وصل عدد الإصابات النشطة إلى 5549 بعد تعافي 10527 شخصًا.

وفي تحديث التفاصيل التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيليّة، يظهر أن اليوم تم تسجيل 25 حالة شفاء من كورونا، وكذلك 25 إصابة جديدة.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في حصيلتها الصباحية حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 5302 مريضًا بالطفيفة، بالإضافة إلى 55 حالة متوسطة و90 حالة خطيرة، مع هبوط العدد منذ يوم أمس إلى اليوم وهم؛ 70 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

وظهر في بيان الوزارة، صباح الأربعاء، أنّ لا وفيات في البلاد جرّاء فيروس كورونا وتوقّف عدد الضحايا عند مساء أمس الثلاثاء على 238 وفاة، ويُستنتج من المعطيات الواردة أيضًا أن عدد الذين تماثلوا للشفاء يعادل ضعفيّ عدد المصابين الآنيين.