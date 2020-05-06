"فاقد الشيء لا يعطيه".. لهذا فُصل طبيبين ووزير في الحكومة البوسنيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فضّت الشرطة البوسنيّة احتفالًا لعيد ميلاد طبيب بارز في مدينة سراييفو، مساء أمس الإثنين، وشارك باللقاء وزير في الحكومة البوسنيّة، وقدّم الوزير اعتذارًا بعد أن أُلقي القبض عليه مخترقًا قوانين الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وأوقفت الشرطة الاحتفال وفرضت غرامات في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد أن تبلّغت بالأمر، وبعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للضيوف الذين يستمتعون بالطعام الفاخر والنبيذ والغناء في مطعم فخم في العاصمة البوسنية.

وبموجب إجراءات الإغلاق في البوسنة، أُمرت المطاعم بإغلاق أبوابها وحُظّرت التجمّعات في محاولة للحدّ من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 80 شخصًا حتى الآن في البلاد.

وكان بين روّاد هذا الاحتفال أيضا موسيقيون بارزون وأستاذ في الطب البيطري يقدم المشورة لسلطات سراييفو حول تدابير مكافحة الفيروس.

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واعتذر وزير التجارة الخارجية ستاسا كوسارا، في منشور على "فيسبوك" عن "سلوكه المتهور"، وقال إنه سيدفع الغرامة التي فرضت عليه لانتهاكه تدابير الحجر والتي تراوح بين 500 إلى 1500 مارك بوسني (255 إلى 767 يورو).

لكن رئيس حزبه ميلوراد دوديك، زعيم الصرب البوسنيين، اعتبر أن هذا التصرف قد يؤدي الى "نهاية حياته (الوزير) السياسية" في حزب تحالف الديموقراطيين الاجتماعيين المستقلين.

كما فُصل الطبيب الذي كان يحتفل بعيد ميلاده يوسف سابانوفيتش من منصبه كرئيس لقسم الجراحة في مستشفى سراييفو الرئيسي. وقال المستشفى في بيان "القواعد هي نفسها للجميع وعلى الجميع احترامها".

كما تم فصل رئيس كلية الطب البيطري في جامعة سراييفو نهاد فيزيتش من منصبه لحضوره العشاء.