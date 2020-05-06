شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إغلاق مسجد في مدينة إب بعد وجود حالة اشتباه بوباء كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي أغلقت مسجدا في المدنية بعد وجود حالة اشتباه بوباء كورونا.

وأضافت المصادر، أن المليشيات أقدمت على إغلاق جامع الجبانة العليا وسط مدينة إب. Advertisements وتابعت "وفرق قامت بتعقيم حارة الجبانة العليا بالكامل بعد صلاة الفجر بعد وجود حالة اشتباه بوباء كورونا نقلت إلى مستشفى جبلة وسط تكتيم المليشيا ورفضها الإفصاح عن وجود حالات إصابة بعدد من مديريات المحافظة رغم تأكيدات مصادر طبية متطابقة بتسجيل عدد من الحالات.

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