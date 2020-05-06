شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: بومبيو لا يمكنه تقديم أدلة على أن كورونا مصدره مختبر صيني لأنه لا يملكها والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 أكدت بكين الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني "لأنه لا يملكها".

Advertisements وقال بومبيو أن هناك "أدلة هائلة" على أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 تسرّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكين: بومبيو لا يمكنه تقديم أدلة على أن كورونا مصدره مختبر صيني لأنه لا يملكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.