213 إصابة بكورونا بين الكوادر الطبية بأنقرة

الأربعاء 6 مايو 2020

أعلنت الغرفة الطبية بالعاصمة التركية، أنقرة، تسجيل 213 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أفراد الكوادر الطبية بالمدينة، منذ تفشي الفيروس.



وقالت الغرفة، في بيان على موقعها، إنه منذ تفشي الفيروس في البلاد خلال مارس/آذار الماضي، حتى الثلاثاء 5 مايو/نيسان، تم تسجيل 213 إصابة في صفوف الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات والوحدات الصحية المختلفة.

Advertisements

ووفق الغرفة، فإن المصابين من الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات والوحدات الصحية عبارة عن 87 طبيبا (31 طبيبا متخصصا، و28 طبيبا مساعدا و24 طبيب أسرة، و4 أطباء أسنان)، و22 ممرضة، وصيدلي، واثنين من اختصاصيي الأشعة، و101 آخرين بين موظفين، ومدربين، وشؤون إدارية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 129 ألفا و491 مواطنا، بعد تسجيل 1832 إصابة خلال 24 ساعة؛ لتحتل بإجمالي الإصابات المركز الثامن على مستوى العالم من حيث الإصابات، فيما ارتفعت الوفيات إلى 3520 بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

ورغم ارتفاع الإصابات بهذا الشكل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، أن حكومة حزب العدالة والتنمية وضعت خطة لتخفيف القيود الاحترازية المفروضة على المواطنين لمكافحة وباء كورونا، والعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي.