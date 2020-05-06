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شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر حوثية بشرية ومادية جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار بالساحل والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
شهدت جبهة الساحل الغربي، في الساعات الماضية، اشتباكات تكبدت خلالها المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن مدفعية القوات المشتركة دمرت دبابة للمليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة استهدفت مجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري.
واضافت المصادر، ان المليشيات الحوثية استهدفت بالاسلحة الرشاشة وقذائف الهاون الأحياء السكنية في شارعي صنعاء والخمسين ومحيط مدينة الصالح وسرعان ماتم اخمادها من قبل ابطال القوات المشتركة ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات.
وفي قطاع مديرية التحيتا اشتبكت وحدات من القوات المشتركة مع بقايا جيوب للمليشيات الحوثية استهدفت مركز المديرية (مدينة التحيتا) بقصف مكثف، تزامنا مع محاولتها استهداف مواقع عسكرية في منطقتي الجبلية والفازة جنوب المديرية.
وأكدت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وإخماد مصادر نيرانها.
وفي قطاع الدريهمي لقي عدد من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح اخرون بقصف مدفعي مركز على مواقع استهدفت قرى ومزارع المواطنين جنوب وجنوب شرق مركز المديرية.
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