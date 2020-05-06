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شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم والوفيات 258 ألفا والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
تجاوز عدد الإصابات بكورونا المستجد 3.7 مليون حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد الوفيات 258 ألفا، وفق البيانات المجمعة حتى صباح الأربعاء.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 1.24 مليون حالة.
وذكرت "فرانس برس" أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين.
وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و237 ألف إصابة إلى جانب نحو 72 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 250 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة.
وسجلت إيطاليا نحو 213 ألف إصابة ونحو 29 ألف وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و883 إصابة و4633 وفاة.
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