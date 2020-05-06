شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: تفشي فيروس كورونا زاد أزمات اقتصادنا والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا زاد من انسداد اقتصادنا،مضيفا أن أزمة بلاده الاقتصادية المعقدة ليست وليدة اللحظة، لكن نتاج تراكمات متتالية لسياسات وممارسات خاطئة.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الإنقاذ الاقتصادي الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف أو جهة سياسية واحدة بل يتحمله الجميع. Advertisements كما أكد عون على أن الوهن الكبير الذي أصاب بنية لبنان الاقتصادية يفرض علينا أقصى درجات الشفافية والاتحاد. وتابع" علينا التوقف عن السجالات السياسية، وخطة الإنقاذ الاقتصادي يمكن تعديلها"

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