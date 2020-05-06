إيران تعلن رسميا مقتل 3 من الحرس الثوري قرب الحدود العراقية

الأربعاء 6 مايو 2020

أعلنت طهران رسميا، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، قرب الحدود العراقية.



وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن تشييع القتلى الثلاثة سيجري، صباح اليوم، مع مراعاة القواعد الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما تفاصيل الحادثة، فذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا)، أن الثلاثة قتلوا، أمس الثلاثاء، في اشتباك بمحافظة كردستان غرب البلاد.

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ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري أن الاشتباكات وقعت بالقرب من بلدة ديواندره.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الطرف الآخر في الاشتياك.

لكن الاشتباكات معتادة في تلك المنطقة مع جماعات كردية إيرانية تقول إنها تقاتل سياسيا وعسكريا ضد الدكتاتورية الطائفية في إيران، وتدافع عن الشعب الكردي في مواجهة نظام طهران.