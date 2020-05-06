شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك يبحث مع مدراء عموم مديريات عدن المعالجات العاجلة للملف الخدمي والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020

ترأس اللواء احمد سعيد بن بريك ، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس لجنة الإدارة الذاتية للجنوب مساء امس اجتماعاً، لمدراء عموم مديريات العاصمة عدن.



وبحث الاجتماع الأوضاع الخدمية في إطار المديريات والمعوقات والاشكاليات الموجودة والبت في المعالجات العاجلة والآنية التي من شأنها أن تنتشل العاصمة عدن من وضعها الحالي الذي تعيشه.

وخلال الاجتماع الذي حضره اللواء سالم السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائب رئيس لجنة الإدارة الذاتية، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة الرئاسة، رئيس انتقالي العاصمة عدن، ووكيلا محافظة عدن محمد سعيد المفلحي وعبدالفتاح القطيبي وقائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي، وأركان حرب قوات الدعم والإسناد وقائد اللواء الثالث العميد نبيل المشوشي، تم التطرق إلى القضايا العالقة في المجالات كافة، أهمها الكهرباء، والمياه والصحة والنظافة، والصرف الصحي .

وتحدث اللواء أحمد سعيد بن بريك بكلمة شدد خلالها على دور الأجهزة الإدارية في إطار المحافظة والمديريات ومسؤوليتها الأساسية عن القضايا التي تمس خدمات المواطنين واحتياجاتهم خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها العاصمة عدن .

وأشار اللواء بن بريك إلى أن تقاعس الحكومة عن تأدية واجباتها في العاصمة عدن وبقية المحافظات أدى لتفاقم الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الخدمات بشكل جلي، وجاءت كارثة سيول الأمطار الاخيرة لتكشف عورة عدن في المجال الخدمي والتنموي وتكشف عن مدى حجم العيوب ، لافتاً إلى أن هذا الوضع يتطلب تضافر جميع الجهود والعمل بضمير خالص لإخراج وانتشال العاصمة عدن من إزماتها ونقلها لواقع أفضل يرقى لمكانتها وامكانياتها.

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ونوه اللواء بن بريك بأن هناك جهود مكثفة تُبذل مع مدراء الكهرباء ومالكي محطات الطاقة المشتراة، وتم الاتفاق على تحسين مستوى الطاقة التوليدية سيلمسها المواطن خلال الفترة القادمة، داعيا في ذات السياق مدراء عموم المديريات إلى متابعة المحطات في إطار مديرياتهم والتنسيق بشكل مباشر مع مدراء مناطق الكهرباء لتوجيه فرق الصيانة للتعامل مع الأعطال بصورة عاجلة.

ولفت اللواء بن بريك إلى أن الوضع الصحي في عدن يتطلب جهدا عظيما، مشيرا إلى أن قرار رفع حظر التجوال له مسبباته أهمما ضعف الخدمات وشحة الامكانيات وانعدام البدائل، وهو ما يتطلب تحسين الوضع الخدمي ومن ثم اتخاذ التدابير المتاحة بهذا الشأن.

وأشار اللواء بن بريك فيما يخص ملف النظافة وتداعيات سيول الأمطار إلى أن هناك جهات وفاعلي خير التزموا بتقديم المساعدة من خلال الآليات لرفع أي مخلفات وشفط لجميع مياه الأمطار والبرك والمستنقعات، مبينا أن الدكتور عبدالناصر الوالي مكلف بتقديم وتوزيع هذه الآليات وفق احتياجات كل مديرية .

من جانبه أكد اللواء سالم السقطري أن الوضع في العاصمة عدن مؤسف جدا خاصة وأنها تمتلك من القدرات والامكانيات والموارد ما يؤهلها لتكون في حال أفضل، مشيرا إلى أن الجميع اليوم أمام تحديات ومسؤولية الأخلاقية تجاه هذه العاصمة.

ونوه اللواء السقطري بأن مهمة تحسين الأوضاع في العاصمة عدن وتلبية احتياجات المواطنين ليست صعبة، ولكنها تحتاج لإرادة وعزيمة قوية وخطة عمل مدروسة قائمة على مبدأ الثواب والعقاب.

وبدوره، كشف الدكتور الوالي عن توفر عدد من آلات الرش الضبابي وكمية كافية لتغطية حاجة المديريات الثمان، حيث سيتم توزيعها على كل المديريات، كما أوضح أن مدراء مكاتب الصحة والترصد الوبائي في كل المديريات تم تزوديهم بوسائل الوقائة والسلامة لتمكينهم من القيام بواجباتها في هذه الظروف والوضع الصحي الذي تشهده عدن في ظل انتقال فيروس كورونا.

من جابنهم تحدث مدراء عموم المديريات عن سعادتهم باللقاء وترحيبهم بالإدارة الذاتية، معربين عن تطلعهم إلى أن تكون مقدمة لتعافي العاصمة عدن في الأيام القادمة، مستعرضين أبرز الاشكاليات والمعوقات التي تواجههم والاحتياجات الضرورية من متطلبات عاجلة والتي من شأنها أن تنتشل العاصمة عدن من تبعات السيول الأخيرة وتحد من مخاطر الأوبية والأمراض المنتشرة وتؤدي لمناخ وبيئة صحية سليمة تحفظ وتأمن حياة المواطنين في عدن.