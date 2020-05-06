- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات الوفاق في زوارة والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
أعلن الجيش الوطني الليبي أن سلاح الجو استهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة زوارة، غرب طرابلس.
وفي بيان عبر فيس بوك، قال مكتب الإعلام بالجيش إن طائراته الحربية شنت"غارات جوية على عدة مواقع وتمركزات الوفاق لليوم الثاني على التوالي، بعد استهدافه صباح الإثنين لتمركزات الوفاق في محمية صرمان"، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" الثلاثاء.
كما أشار البيان إلى أن وحدات الجيش في محور الزطارنة "تمكنت من أسر 5 من قوات الوفاق في عملية نوعية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يستهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات الوفاق في زوارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.