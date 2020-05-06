اخبار العالم

الجيش الليبي يستهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات الوفاق في زوارة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات الوفاق في زوارة والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي أن سلاح الجو استهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة زوارة، غرب طرابلس.

 

Advertisements

وفي بيان عبر فيس بوك، قال مكتب الإعلام بالجيش إن طائراته الحربية شنت"غارات جوية على عدة مواقع وتمركزات الوفاق لليوم الثاني على التوالي، بعد استهدافه صباح الإثنين لتمركزات الوفاق في محمية صرمان"، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" الثلاثاء.

 

كما أشار البيان إلى أن وحدات الجيش في محور الزطارنة "تمكنت من أسر 5 من قوات الوفاق في عملية نوعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يستهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات الوفاق في زوارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا