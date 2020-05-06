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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا ولا وفيات والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
سجلت الصين حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا مع عدم تسجيل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أن الحالتين لوافدين قدما من الخارج.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82883 منذ بدء انتشار الوباء ، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.
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