شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سقوط ثلاثة صواريخ في مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:53 صباحًا, 6 مايو 2020 م المناطق _ بغداد سقطت ثلاثة صواريخ “كاتيوشا” مجهولة المصدر في محيط مطار بغداد الدولي اليوم، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب بأن الصواريخ الثلاثة سقطت في ساعة مبكرة من فجر اليوم في محيط المطار، فيما عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاقها مع جهاز التوقيت “التايمر” في منطقة البكرية غرب العاصمة العراقية.

ولم تورد الخلية مزيدًا من التفاصيل.

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