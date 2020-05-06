شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من محافظة طولكرم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف جمال الصباح، وياسين يوسف الصباح، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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