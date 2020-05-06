شكرا لقرائتكم خبر عن 109 إصابات جديدة بكورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إضافة إلى ثماني حالات وفاة جديدة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15436 حالة والوفيات إلى 567.

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