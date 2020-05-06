شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت سلطنة عمان 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 2903 حالة. وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 41 من الحالات المصابة لعُمانيين و127 حالة لغير العُمانيين، فيما تماثلت 888 حالة للشفاء، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 13 حالة.

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