شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسمح بعودة مواطنيها من «هوبي» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان في بيان أنه سيتم السماح للسكان بالعودة من إقليم هوبي الصيني بدون الحصول على موافقة بدءا من الثامن من مايو ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن السكان العائدين من إقليم هوبي يتعين أن يبقوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.