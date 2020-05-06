نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن اجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، مشيرة إلى اجراء امتحانات الكورس الأول في بعض الجامعات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عدنان العربي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة خلال اجتماع هيئة الرأي، قد خولت بعض الجامعات التي لم يجر فيها امتحانات الكورس الأول لطلبة الدراسات العليا، بإجرائها خلال الأيام المقبلة".
وأوضح، أن "وزارة التعليم أعطت صلاحية لمجالس الجامعات والكليات تحديد موعد الامتحانات الكورس الأول حرصا على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ودون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية".
وأوضح، أن "وزارة التعليم أعطت صلاحية لمجالس الجامعات والكليات تحديد موعد الامتحانات الكورس الأول حرصا على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ودون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية".
ودعا العربي وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في التعامل مع اخبار الوزارة والتعاطي مع الانباء والبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي للوزارة حصراً".
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة اجراء امتحانات نهائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.