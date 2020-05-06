وصول اسماء الكابينة الوزارية لمجلس النواب

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بوصول اسماء الكابينة الوزارية لمجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اسماء كابينة الكاظمي الوزارية وصلت الى لمجلس النواب".

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واضاف ان "الاسماء التي وصلت متكونة من 20 اسم وسيفي"، مشيرا الى انها "تخلو من وزارتي النفط والخارجية".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.