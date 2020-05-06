بالفيديو القوات الأمنية تتناول الافطار في الشارع حرصا على سلامة المواطنين

يلجأ العديد من منتسبي القوات الأمنية المنتشرين في العاصمة إلى افتراش الشوارع لتناول الإفطار والسحور مع الاستمرار بتطبيق حظر التجوال



بقاء القوات الامنية في شوارع بغداد لحفظ الامن وتطبيق حظر التجوال لساعات طويلة دفعهم لافتراش الارض لتناول وجبات الإفطار والسحور مع الاستمرار بواجبهم الأمني . بالتزامن مع موعد الافطار يبدأ فرض حظر التجوال تحسبا من انتشار وباء كورونا داخل العاصمة في وقت يسرع فيه العشرات من المواطنين بسياراتهم للعودة إلى منازلهم للحاق بمأدبة الإفطار والوصول قبل بدء الحظر, لكن بعض منهم من يختلق الاعذار للتنقل بين المناطق لكسب رزقه .بقاء القوات الامنية في شوارع بغداد لحفظ الامن وتطبيق حظر التجوال لساعات طويلة دفعهم لافتراش الارض لتناول وجبات الإفطار والسحور مع الاستمرار بواجبهم الأمني . ويأمل العديد من المواطنين الخلاص من هذا الوباء وتعود الحياة إلى سابق عهدها مع نهاية هذا الشهر الفضيل

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