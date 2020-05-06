تغييرات في اسماء الكابينة الوزارية بحكومة الكاظمي 'وثيقة'

تنشر وكالة الخليج 365، قائمة باسماء الكابينة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد اجراء بعض التغييرات عليها. وادناه قائمة اسماء الكابينة الوزارية:

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