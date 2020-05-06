2020-05-06 | 10:37 728 مشاهدة يقول ابن رشد: "المشمش فإن مزاجه يقرب من مزاج الخوخ، إلا انه ليس فيه خواص الخوخ" لكن ماذا لو استفدت من حسنات الخوخ وطعم المشمش في رمضان؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو قول ابن رشد عن المشمش في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.