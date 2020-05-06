القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان وتطهر قرى منها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدّت القوات الأفغانية هجوما لحركة طالبان، قتلت خلاله 9 من مسلحي الحركة، وطهّرت 7 قرى في إقليم باداخشان شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "خاما برس" للأنباء، نقلا عن بيان لفيلق العمليات الخاصة الأفغانية، أن مسلحي طالبان تجمعوا في منطقة "يافتال بالا" بإقليم باداخشان وكانوا يستعدون لشن هجوم على قوات الأمن.



وأوضح البيان أن القوات الأفغانية شنت غارة استباقية لصد الهجوم وقتلت 9 على الأقل من عناصر حركة طالبان.

كما أصابت قوات الأمن 7 مسلحين آخرين وطهّرت 7 قرى بالغارة نفسها.

وباداخشان من بين الأقاليم المضطربة نسبيا في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد، حيث ينشط مسلحو طالبان وجماعات إرهابية أخرى، وغالبا ما يحاولون تنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية.

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وقبل يومين، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا عسكريا جنوب أفغانستان كان يضم العشرات من الجيش والمخابرات.

يأتي هذا فيما أظهرت بيانات أن طالبان شنت أكثر من 4500 هجوم في أفغانستان، منذ أن وقعت اتفاقا مع واشنطن في فبراير/شباط الماضي.



على صعيد آخر، تشير بيانات الحكومة الأفغانية إلى أن أكثر من 900 من أفراد القوات المحلية والوطنية قُتلوا خلال المدة نفسها.

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع.