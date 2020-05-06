ترامب يعتزم حل خلية أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض اعتزامه حلّ خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في إشارة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعد تعتبر وباء كوفيد-19 أولوية يومية قصوى.

وقال نائب الرئيس مايك بنس إن خلية الأزمة التي يرأسها لن تعود هناك حاجة إليها لفترة أبعد من نهاية هذا الشهر.

وأضاف: "أعتقد أننا بدأنا النظر إلى موعد يوم الذكرى (25 مايو/أيار لتكريم الجنود الذين قتلوا في سبيل الولايات المتحدة)، أو بداية شهر يونيو/حزيران".

وقادت خلية الأزمة العملية المعقدة للاستجابة للفيروس سريع الانتشار الذي أودى بحياة نحو 70 ألف أمريكي.

وتنسق الخلية التي يرأسها بنس وترفع تقاريرها إلى ترامب بين المعاهد الطبية والمسؤولين السياسيين وحكام الولايات الذين قضى بعضهم أسابيع في محاولات حثيثة لمساعدة المستشفيات المكتظة بالمصابين بالفيروس.

وطلبت الخلية أيضا من خبراء طبيين صياغة التوصيات بشأن التباعد الاجتماعي.

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وقال بنس إن هذه المهمات ستكون جاهزة قريبا لتسليمها إلى الوكالات الحكومية التي تعمل "بطريقة أكثر تقليدية".

ويتماشى خفض الوضع من حالة طوارئ مباشرة مع جهود ترامب التي تتركز على الدفع باتجاه إعادة فتح الاقتصاد.

وقال ترامب، الثلاثاء، خلال زيارة إلى مصنع للكمامات في أريزونا: "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقا للسنوات الـ5 المقبلة"، مقرّا بأن بعض الناس "سيتأثرون بشدة".

ويقول منتقدون إن الوضع الصحي لا يزال غير آمن وإن ترامب يسارع لإنعاش الاقتصاد المنكوب من أجل تسخير ذلك في معركة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني شدّدت على أنّ الفرق الطبية ستستمر في إرسال التقارير إلى ترامب حتى لو لم تكن هناك خلية أزمة رسمية.

وقالت: "لقد تمت إساءة تفسير التقارير عن خلية الأزمة لتشير إلى أن البيت الأبيض لن يتعامل مجددا مع خبراء طبيين. هذا أمر خاطئ تماما. سيواصل الرئيس مقاربته القائمة على البيانات نحو إعادة فتح آمنة للبلاد".