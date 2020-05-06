انت الان تتابع الاستخبارات الكورية الجنوبية: لا يوجد ما يدل على خضوع الزعيم الكوري الشمالي لأي عملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

نفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية ما يتردد عن مرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وخضوعه لعملية جراحية في القلب، مضيفة أنه يحكم النظام الكوري الشمالي كما هو معتاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة الاستخبارات الوطنية القول في جلسة أمام النواب إن الزعيم الكوري الكوري الشمالي ظهر علنا 17 مرة هذا العام حتى الآن، وهو أقل عدد مرات ظهوره، ويرجع ذلك لتركيزه على الشؤون الداخلية وتأثير فيروس كورونا.

وقال النائب كيم بيونج كي من الحزب الديمقراطي الحاكم للصحفيين" على أقل تقدير، خلصنا إلى أن كيم لم يخضع لجراحة أو إجراء طبي متعلق بالقلب".

وكان عدم ظهور جونج أون في الفعاليات السنوية للاحتفال بعيد ميلاد جده كيم ال سونج في 15 نيسان/أبريل الماضي، قد أثار تكهنات بشأن صحته.

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ولكن وسائل الاعلام في بيونج يانج ذكرت السبت الماضي أن كيم حضر مراسم افتتاح مصنع أسمدة، ونشرت صور لكيم وهو يبتسم ويتحدث مع المسؤولين.

كما لم تستبعد وكالة الاستخبارات احتمالية تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية.

وتقول بيونج يانج إنه لا توجد حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على أراضيها، ولكنها كثفت من إجراءاتها الوقائية من خلال تشديد الرقابة على الحدود مع الصين.

وأوضحت الاستخبارات" كوريا الشمالية تقول إنه ليس لديها حالات إصابة بفيروس كورونا، ولكن في ظل التبادل البشري الحيوي مع الصين قبل إغلاق الحدود في شهر كانون ثان/يناير الماضي، لا نستطيع استثناء احتمالية تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية".