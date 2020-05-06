بكين تؤكد أن بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على أن كورونا مصدره مختبر صيني "لأنه لا يملكها"

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكدت بكين الأربعاء أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني "لأنه لا يملكها". وقال بومبيو الأحد أن هناك "أدلة هائلة" على أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 تسرّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.

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