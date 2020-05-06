روحاني: ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية ودعا واشنطن لرفع العقوبات.
وانسحب ترامب من الاتفاق في 2018، معللا ذلك بأنه لم يتضمن ما يكفي لتحجيم برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في الشرق الأوسط.
وقال روحاني "ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي".
وأضاف "إذا كانت أمريكا تريد العودة للاتفاق، فعليها رفع كل العقوبات على طهران وتعويضها عن معاودة فرض العقوبات... سيكون رد إيران ساحقا إذا جرى تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها".
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