إندونيسيا تعلن تأجيل الانتخابات الإقليمية بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، تأجيل الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب فيروس كورونا.



وقالت سكرتارية مجلس الوزراء الإندونيسي إن رئيس البلاد جوكو ويدودو، وقّع أمس الأول الإثنين، مرسوما طارئا بشأن التأجيل.

والانتخابات التي كانت مقررة في سبتمبر، سيصوت فيها لاختيار تسعة حكام و37 عمدة و224 رئيس منطقة، قبل تأجيل الاستحقاق إلى 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وسجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، بـ484 حالة جديدة، ليبلغ الإجمالي 12.071، أما الوفيات فبلغت 872.

وقال وزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي، إن الحكومة قررت تخفيف القيود المفروضة على السفر ابتداء من يوم غد الخميس، حيث سمحت بعمل القطارات والرحلات الجوية والعبّارات بشرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكانت إندونيسيا علقت في 24 أبريل/ نيسان الماضي، الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن شهدت البلاد أكبر زيادة في حالات الإصابة المسجلة بالوباء.