شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يستهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات الوفاق في زوارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي أن سلاح الجو استهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة زوارة، غرب طرابلس.

Advertisements

وفي بيان عبر فيس بوك، قال مكتب الإعلام بالجيش إن طائراته الحربية شنت"غارات جوية على عدة مواقع وتمركزات الوفاق لليوم الثاني على التوالي، بعد استهدافه صباح الإثنين لتمركزات الوفاق في محمية صرمان"، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" الثلاثاء.

كما أشار البيان إلى أن وحدات الجيش في محور الزطارنة "تمكنت من أسر 5 من قوات الوفاق في عملية نوعية".