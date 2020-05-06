سقوط 3 صواريخ قرب مطار بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، صباح اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.



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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".

ووفق البيان، عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز " التايمر" في منطقة البكرية غربي بغداد.

ولم تسفر الحادثة عن وقوع أية خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني.