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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط 3 صواريخ قرب مطار بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الجيش العراقي، صباح اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".
ووفق البيان، عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز " التايمر" في منطقة البكرية غربي بغداد.
ولم تسفر الحادثة عن وقوع أية خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني.
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