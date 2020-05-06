بعد قليل.. دفن جثمان الشيخ محمود الطبلاوي بمدافن العائلة بالقاهرة

تقام ظهر اليوم الأربعاء، مراسم جنازة ودفن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بمدافن العائلة بمنطقة البساتين، بعد أن وافته المنية أمس الثلاثاء، عقب رحلة عطاء ثرية مع قراءة القرآن الكريم، وسيصلي عليه الجنازة أمام المقابر بالأباجية بسيدي عمر بمنطقة البساتين، وستكون مقتصرة فقط على العائلة.



وفي وقت سابق قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي للنقابة ،إن جنازة الشيخ الطبلاوي، ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلين عن بقية القرّاء علي مستوي الجمهورية، نظرًا نظرا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.

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يذكر أن محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة القراء، قال إن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، جاءت طبيعية، ولا صحة لما تردد على الإطلاق وفاته بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الساعاتي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن ياسر الطبلاوي المحامي، نجل شقيقة الفقيد الراحل، قال إن الشيخ الطبلاوي كان يتناول الإفطار مع الأسرة وسط جو كله سعادة وبهجة، حتى فاجأته أزمة اضطررنا لاستدعاء الطبيب المعالج له الدكتور محمد رمضان، الذي قام بالكشف عليه ليؤكد وفاته.

وتابع الساعاتي، أنه بالتواصل مع إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ الطبلاوي، أكد وهو يبكي أن والده سيدفن اليوم في مدافن العائلة بالبساتين بالقاهرة.