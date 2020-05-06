وزارة الاتصالات تطلب حجب تطبيقات متعلقة بسعر الصرف بناء على احالة النيابة العامة

طلب المدير العام للاستثمار والصيانة في ​وزارة الاتصالات​ باسيل الايوبي إلى جميع موزعي ​خدمة الانترنت​ وشركات نقل المعطيات على الاراضي اللبنانية، بناء على احالة ​النيابة العامة التمييزية​ حجب التطبيقات المذكروة في الكتاب المرفق المتعلقة بسعر صرف الدولار وحجبه عن DNS، واضافة عبارة "قد حجب بناء لأمر ​القضاء اللبناني​". إضغط للمزيد

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