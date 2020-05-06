بدأ "​اللقاء الوطني​ المالي" لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها ​الحكومة​ في ​قصر بعبدا​ بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء "اللقاء الوطني المالي" لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.