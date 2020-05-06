وصول سمير جعجع إلى قصر بعبدا للمشاركة باللقاء الوطني المالي

وصل رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ إلى ​قصر بعبدا​ للمشاركة ب​اللقاء الوطني​ المالي، الذي دعا إليه ​الرئيس ميشال عون​ لمناقشة الخطة الاقتصادية. وردا على سؤال حول سببه حضوره، قال: "الذي لديه بديل فليقدمه لنا. أنا لم أترك حلفائي، هو لديهم مقاربة وأنا فضلت مقاربة ثانية". إضغط للمزيد

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