دياب: اهتمام الحكومة لا يقتصر على الدعم المعنوي لقطاع الصناعة

أكد رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في كلمة له خلال ​مؤتمر​ الاعلان عن المواصفات المتعلقة بالمنتجات والمعدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ان "اهتمام الحكومة لا يقتصر على الدعم المعنوي لقطاع الصناعة بل نعمل على ترجمة ذلك بوسائل مختلفة".

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