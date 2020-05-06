زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي

ضرب ​زلزال​ بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر شرق ​اليابان​، لكن لم يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري عاتية (​تسونامي​).

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الزلزال الذي وقع ​الساعة​ 1:57 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان) سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة تشيبا بجوار العاصمة ​طوكيو​ على عمق حوالي 70 كيلومترًا تحت سطح الأرض في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة.

وشعر سكان المقاطعات المجاورة بما في ذلك العاصمة وكذلك أجزاء من وسط اليابان بالزلزال. ولم ترد ​تقارير​ فورية عن وقوع أية إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.