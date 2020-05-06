ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان، لكن لم يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الزلزال الذي وقع الساعة 1:57 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان) سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة تشيبا بجوار العاصمة طوكيو على عمق حوالي 70 كيلومترًا تحت سطح الأرض في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة.
وشعر سكان المقاطعات المجاورة بما في ذلك العاصمة وكذلك أجزاء من وسط اليابان بالزلزال. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أية إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.