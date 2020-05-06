الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أنّه قصف "في وقت مبكر اليوم مواقع ​عسكري​ة لحماس في غزّة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه الأراضي الاسرائيلية. ردا على ذلك استهدفت دبابة اسرائيلية ثلاثة مواقع عسكرية لحماس في شمال ​قطاع غزة​".

وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.

ويأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ 27 آذار بينما بدأت السلطات الاسرائيلية رفع القيود التي فرضت لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

كما يأتي بعد سلسلة ضربات جديدة نسبت إلى إسرائيل وأسفرت ليل الإثنين الثلاثاء عن سقوط 14 قتيلا في صفوف ​القوات​ الإيرانية ومقاتلين موالين لها يدعمون نظام الرئيس ​بشار الأسد​ في ​سوريا​.

وفي قطاع غزة لم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ.