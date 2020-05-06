التحقيق قريبًا مع ثلاثة وزراء حول التهم الموجهة إلى بولسونارو

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برازيليا: سمح القضاء البرازيلي الثلاثاء بالتحقيق مع ثلاثة وزراء بشأن اتهامات وجهها وزير العدل السابق سيرجيو مورو إلى الرئيس جاير بولسونارو بالتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة.

وافقت المحكمة الاتحادية البرازيلية العليا على طلب تقدم به المدعي العام لاستجواب وزير الأمن الداخلي أوغستو هيلينو وورئيس الديوان في الرئاسة والتر براغا نيتو ووزير أمين الحكومة لويز إدواردو راموس. والثلاثة هم ضباط.

الرئيس اليميني المتطرف وسيرجيو مورو هما طرفا فضيحة مدوية منذ 24 إبريل، عندما استقال وزير العدل السابق، الشخصية الرئيسة في عملية مكافحة الفساد التي أدت إلى سجن عشرات القادة من جميع المشارب. وجاء قرار الاستقالة بعد إقالة أحد أقرب معاونيه قائد الشرطة الفدرالية التابعة لوزارة العدل ماوريسيو فاليخو.

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تم استجواب مورو في 3 مايو في مقر الشرطة الفدرالية في كوريتيبا في جنوب البلاد لأكثر من ثماني ساعات حول اتهاماته الخطيرة.

لم يتم الكشف عن فحوى شهادته، لكن صحيفة ايستادو دي ساو باولو اليومية ذكرت على موقعها الالكتروني أن الوزير السابق أظهر تبادل رسائل ورسائل البريد الإلكتروني مع رئيس الدولة. ولم يتم الكشف عن محتوى هذه الرسائل. وتستهدف تحقيقات عدة للشرطة الفدرالية مقربين من الرئيس، ولا سيما أبناءه.

دفع ذلك المدعي العام الى المطالبة بفتح تحقيق، وحصل على إذن من المحكمة العليا التي قضت باستجواب مورو. وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو وإما إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادعاء الكاذب. ووصف رئيس الدولة وزيره السابق على تويتر بأنه "يهوذا".

