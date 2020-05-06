شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير النقل النهرى 20/21: استكمال تكريك المجرى الملاحى لنهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، تخصيص نحو 52.9 مليار جنية استثمارات حكومية لقطاع النقل، يخص منها 39 مليار جنيه لوزارة النقل وبنسبة نمو بلغت 84%، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المستهدفات فى النقل النهرى خلال خطة 2020/2021 المقدمة من وزيرة التخطيط للبرلمان على النحو الآتى:

1- استكمال أعمال تكريك المجرى الملاحى بنهر النيل ومن أهمهها تطوير المجرى الملاحى القاهرة / أسوان.

Advertisements

2- استكمال أعمال تطوير الرياح البحرى / ترعة النوبارية.

3- تطوير الطرق الملاحية القاهرة / دمياط والقاهرة / الإسماعيلة.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.