شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان": مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية خطوة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن إنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، خطوة مهمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الصحية.

وأضاف المشد، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحديد آليات عمل وأهداف واختصاصات المركز الفترة المقبلة، ولكنه خطوة مهمة جداً للتعامل مع الأزمات الصحية، مشيرا إلي أن جائحة فيروس كورونا ستغير مفاهيم كثيرة في كل المجالات وليس الصحة فقط، وسيكون تغيير كبير في نمط الحياة، وبعد انتهاء هذه الأزمة سيكون هناك استفادة كبيرة من هذه التجربة، في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث الصحية فيما بعد، خاصة أن الدول الإفريقية بما فيها مصر يظهر فيها أوبئة، ومصر لديها تاريخ طويل وقوي في الطب الوقائي، وهو يقوم بدور مهم في مواجهة فيروس كورونا حاليا، مستفيدا في ذلك من التجارب السابقة في مواجهة الأمراض المعدية والتعامل معها، وذلك يعطي خبرة كبيرة في هذا المجال.

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وأشار إلى أن إنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية سيكون له دور في تقييم التجربة الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، للاستفادة منها في مواجهة أي أزمة مستقبلا، وتطوير الأداء.

وتابع: "إدارة الأزمة أمر مهم جداً ومؤثر في كيفية المواجهة والحلول، فالجميع حاليا يشيد بإدارة الحكومة لأزمة كورونا في كل المجالات، وكل المؤسسات تعمل كمنظومة واحدة، وهناك تضافر في الجهود، ولابد أن يكون التزام ووعي من قبل المواطنين". وكان الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلن أن الوزارة بصدد إنشاء المركز الوطنى لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وذلك بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الاثنين الماضي، لمتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا.

وقال "السبكى"، إنه تم الانتهاء من تصميم المركز، وسيتم نقل غرفة العمليات الخاصة بجائحة كورونا والموجودة حاليا بديوان الوزارة إلى المركز، وسيتم إطلاقه فى أقرب وقت ممكن.