شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من الشائعات ويطالب بتدريس مخاطرها ويؤكد: لا تقل خطورة عن الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب عبد الكريم زكريا، من الشائعات التى تطلقها الجماعات والكيانات مستغلين الأزمات الأخيرة لإثارة حالة من الهلع فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن الشائعات لا تقل خطورة على الدولة من الإرهاب، خاصة فى ظل وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل التى تعد بمثابة بيئة خصبة لنشر هذه الشائعات.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدا أن هناك من يستغل الأوضاع الراهنة سواء الأزمات، أو الإنجازات او ما شابه ويسارع فى نشر الشائعات التى تهدف لتشويه الصورة، ولهذا على المواطنين عدم الانسياق خلف مثل هذه الأخبار الكاذبة مجهولة المصدر، والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، خاصة وأن جميع مؤسسات الدولة تتعامل بشفافية مطلقة فى جميع الملفات.

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وشدد عضو البرلمان، على أهمية عدم الانسياق خلف الأخبار الكاذبة، ومشاركتها عبر مواقع التواصل، حتى نفوت الفرصة على كارهى الوطن، والجماعات المارقة التى تريد بث الفرقة فى المجتمع وتشويه صورة بعض مؤسسات الدولة وخلق حالة من عدم الثقة بالنفس بين الشباب.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم تدريس مادة عن الشائعات وخطورتها بالمراحل التعليمية المختلفة، خاصة وأنها أصبحت جزء من الحرب التى تتعرض لها الدولة، ولهذا لابد من زيادة الوعى لدى المواطنين فى مختلف المراحل العمرية، على أن يبدأ من التعليم، وحملات التوعية على الأرض، واستغلال مواقع التواصل فى التصدى لهذه الأخبار الكاذبة، وذلك من خلال نشر الأخبار الحقيقية ومشاركتها من قبل جميع المواطنين على اوسع نطاق.