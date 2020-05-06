بالصور.. إزالة مبنى مخالف على مساحة 1200 متر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة. أسفرت الحملة عن هدم وإزالة مبنى من الطوب الأحمر بمساحة 1200 متر مربع بمحاذاة شارع البترول، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها. وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أن الحملة تأتي في إطار خطة الحي لإزالة كافة التعديات بالشوارع والمناطق المحيطة بشارع البترول، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير به لزيادة عرضه ليكون في اتجاهين متوازيين يتوسطهما جزيرة خضراء.

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