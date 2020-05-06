4 قرارات لمحافظ الوادي الجديد بعد وصول إصابات كورونا لـ33 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أصدر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، 4 قرارات عقب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورنا المستجد لـ33 حالة بالداخلة والخارجة.

وأكد الزملوط، أن القرارات تضمنت إلغاء كافة مبادرات السلع الغذائية بالخارجة وذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة للمرور علي هذه المبادرات، والتي أثبتت عدم التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لحمايه المواطنين، ومنحهم مهلة ٧٢ ساعة لرفع الإشغالات.

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وأضاف الزملوط، أنه تقرر تركيب بوابة تعقيم للأفراد والسيارات بمدخل الشوش بمدينة بلاط لتعقيم الوافدين من خارج المركز، كما تقرر البدء اليوم في صرف مساعدات عينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي لمساعدتهم وتخفيف العبء عنهم.

ولفت المحافظ، إلى البدء في تقييم حالات الأسر المعزولة بمنازلهم، والتي التزمت وأنهت مدة العزل المنزلي من خلال فرق الطب الوقائي لتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة، لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وسجلت أمس محافظة الوادي الجديد، حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصبح إجمالي الحالات المصابة بالمحافظة 33 حالة.