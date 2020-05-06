محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 10232 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.05% إلى مستوى 10188 نقطة، وذلك بعد تراجع ملحوظ لمدة يومين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.