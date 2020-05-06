"مياه أسيوط" تدفع بـ25 "كابينة تعقيم" لحماية موظفيها من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توفير 25 كابينة تعقيم من إنتاج مصنع حلوان الحربي 999 للآلات والمعدات، بمقار العمل بشركة مياه أسيوط، للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في بيان اليوم الآربعاء، أن كابينة التعقيم عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة لتعقيم الأفراد، يشمل الأيدي والملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم، للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات، وذلك قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأكد رئيس شركة مياه أسيوط، أنه سيتم تغطية جميع المراكز التابعة للشركة بأسيوط والوادي الجديد وجميع مراكز خدمة العملاء والمحطات الكبرى والدواوين العامة على مستوى الشركة، مع تدعيم أي مبنى يتبع الشركة ويضم ما يقرب من 50 موظفًا بكابينة تعقيم.

وأشار إلى أن قطاع المياه والصرف بالوادي الجديد، من ضمن المستهدف سواء في عمليات التعقيم أو الأجهزة المستخدمة تنفيذًا لخطة مجابهة انتشار الفيروس، مضيفًا أنه تم البدء بالفعل في تصنيع "كابينة تعقيم" بالجهود الذاتية بشركة مياه أسيوط، من خلال بعض المبادرات.