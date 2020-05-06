الشارقة: اندلاع حريق هائل ببرج سكني يتكون من 49 طابقا

تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب ببرج سكني يتكون من 49 طابقاً بمنطقة النهدة، إذ نتج عن الحادث 7 إصابات وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلاً، أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد البلاغ لغرفة العمليات، في تمام الساعة التاسعة وأربع دقائق، أمس، وعلى إثره سارعت فرق الدفاع المدني من مراكز سمنان والمينا والنهدة إلى موقع حادثة الحريق للعمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين فيه.

وبينت أن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اشتعل في البرج السكني في تمام الساعة 11:54، ونتج عن حادثة الحريق 7 إصابات خفيفة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابعت "الإمارات اليوم" مجريات التعامل مع الحريق خلال عملية إطفائه من قبل الفرق المختصة، إذ أكد أحد المسؤولين في الدفاع المدني أنه تم السيطرة على 90% من حريق برج آبكو في وقت قياسي لمنع انتشاره إلى الأبراج والبنايات السكنية المجاورة له.

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وقال من موقع الحريق إن هذا النوع من الحرائق يستغرق عادة وقتاً في السيطرة عليه، لكن تم توزيع الفرق لمكافحة النيران من داخل البرج بعد امتدادها إلى بعض الطوابق، فيما جرت عمليات الإطفاء بواجهة البرج باستخدام الرافعات، لافتاً إلى أن الحريق أسفر عن وجود عدد من الإصابات البسيطة جراء الاختناق بالدخان.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في بيان له أن فرق الدفاع المدني التابعة للإمارة عملت على السيطرة على حريق اشتعل في برج سكني بمنطقة النهدة بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين، ونتج عن الحريق لغاية اللحظة 7 إصابات خفيفة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد تعاملت فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة مع حريق شب بواجهة برج سكني بمنطقة النهدة بالشارقة، إذ تم إخلاء السكان، والعمل جارٍ على إخماد الحريق.

كما استخدم الدفاع المدني الطائرة المسيرة "الدرونز" في معاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء.

وأفاد شهود عيان لـ الإمارات اليوم "من سكان برج "الكو" أن الحريق نشب في الطوابق السفلية للبرج وبالتحديد الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج.